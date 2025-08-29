Рада Безпеки ООН востаннє продовжила мандат миротворцям в Лівані: місія тривала майже півстоліття

Ліван / © Associated Press

Реклама

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає фінальне продовження мандату Міжнародних сил тимчасового характеру в Лівані (UNIFIL). За документ проголосували всі 15 членів Радбезу. Проєкт резолюції підготувала Франція, його підтримали США.

Про це пише Reuters.

Місія UNIFIL діє з 1978 року, а після війни між Ліваном та Ізраїлем у 2006 році її значно посилили. Основне завдання миротворців – патрулювання південного кордону та підтримка стабільності у регіоні. Згідно з новим рішенням, після 31 грудня 2026 року розпочнеться річний етап виведення миротворчих сил, який триватиме до кінця 2027-го.

Реклама

Представниця США в ООН Дорозіта Ші заявила, що фінансова підтримка місії стане останньою, оскільки Ліван повинен самостійно гарантувати безпеку на своїй території. Водночас Ізраїль розкритикував роботу UNIFIL, наголосивши, що вона не змогла зменшити вплив «Хезболли» на півдні Лівану.

Прем’єр-міністр Лівану Науф Салям привітав рішення, заявивши, що уряд готовий перебрати на себе більшу відповідальність, і закликав Ізраїль повністю вивести свої війська.

Таким чином, після майже півстоліття діяльності UNIFIL у Лівані, міжнародна миротворча місія добігає кінця.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль попередньо схвалив угоду з "Хезболлою" про припинення вогню в Лівані.