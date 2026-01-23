Рада миру як пастка: Портников розповів, навіщо це Трампу

Путін і Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп, ймовірно, розглядає створення та функціонування Ради миру як інструмент для збереження реальної влади після завершення своєї президентської каденції. Ця стратегія нагадує політичні маневри Кремля часів «тандему» Путіна та Медведєва.

Таку думку висловив відомий журналіст та публіцист Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

За словами аналітика, механізм Ради миру вже затверджений Радою безпеки ООН, що надає йому легітимності. Трамп може використати цю структуру, щоб продовжити своє політичне життя, коли він вже не матиме права займати посаду президента США.

«У мене враження, що Дональд Трамп просто намагається використати механізм Ради миру, щоб на якийсь час продовжити своє політичне життя після того, як він перестане бути президентом США. З Радою миру — це теж може бути копіювання Путіна: використати цілком легітимний механізм, щоб стати некоронованим лідером США — президентом світу після 2029 року», — зазначив Портников.

Експерт наголошує, що ситуація з Гренландією, яку Трамп хоче придбати, не є прямим копіюванням анексії, а от політична схема управління країною через підконтрольну особу виглядає дуже схожою на російську модель.

Портников вважає, що розрахунок Трампа будується на повній лояльності майбутнього глави держави. Американці, на думку Трампа, оберуть того кандидата, якого він запропонує, але реальний центр ухвалення рішень зміститься.

«Цей наступник просто буде слухатися Дональда Трампа — голову Ради миру і очільника Земної кулі — так, як президент РФ Медведєв слухався прем’єр-міністра Путіна, в руках якого була зосереджена вся влада в Росії», — пояснив журналіст.

Чому план може стати «мультиплікацією»

Водночас Портников скептично оцінює життєздатність такої конструкції в умовах американської демократії та світової політики. Головна проблема для Трампа полягатиме у втраті реальних важелів впливу після 2029 року.

Без прямого контролю над армією США Рада миру може перетворитися на фікцію, адже вона не має власних військ чи механізмів примусу, на відміну від Радбезу ООН чи НАТО.

«Якщо Дональд Трамп втратить реальні важелі влади у 2029 році, то всі ці президенти і прем’єр-міністри, які підуть до Ради миру, втечуть звідти, якщо новий президент США не скаже їм там залишатися. Тому поки це все мультиплікація, а не реальність», — резюмував Портников.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що Володимир Путін намагається використати ініціативу Дональда Трампа щодо створення «Ради миру» для налагодження контактів із США та домогтися розмороження російських активів.

У Кремлі вже допустили можливість спрямування частини заморожених коштів на «відновлення територій» після гіпотетичної мирної угоди, маючи на увазі окуповані регіони України.

Аналітики ISW наголошують, що такий підхід фактично означав би повернення коштів Росії та їх використання для зміцнення її економіки й інтеграції захоплених українських територій.