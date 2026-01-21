"Рада миру" Трампа: дружня до США країна Європи не може приєднатися

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Італія не зможе приєднатися до «Ради миру», створення якої ініціював президент США Дональд Трамп, оскільки членство в такій організації може бути порушенням конституції країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на італійську пресу.

На проблемність участі Італії в ініціативі Трампа вказав італійський міністр економіки Джанкарло Джорджетті.

Він зазначив, що конституція Італії дозволяє вступати до міжнародних організацій, які забезпечують «мир і справедливість між народами», проте лише «на рівних умовах з іншими державами». Таким чином, це несумісно з верховенством президента США у «Раді миру».

На несумісності частини статуту цієї організації з конституцією країни наголосила також у середу, 21 січня, близька до Трампа прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Вона не відповіла категоричною відмовою, як це зробили лідери деяких європейських країн, але наголосила, що приєднання неможливе у найближчому часі, оскільки «є робота, яку потрібно виконати».

Джорджа Мелоні додала, що розділяє занепокоєння міжнародних експертів щодо того, що проєкт Трампа може підірвати роль Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомлялося раніше, статут «Ради миру» передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Міжнародні експерти зазначають, що вимога членства та американський контроль роблять участь у цій організації складною і підривають серйозність ініціативи.

Повідомляється, що запрошення було надіслано приблизно до 60 країн, і щонайменше 25 погодилися приєднатися до проєкту. Щоправда, більшість країн Європейського Союзу або відмовилися від нього, або просили більше часу для ухвалення рішення.

Зокрема, Норвегія заявила, що не може погодитися на участь у «Раді миру» Дональда Трампа у нинішньому вигляді.

Відомо, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко також отримав запрошення. Трамп також підтвердив, що запросив Путіна приєднатися до «Ради миру».

Нагадаємо, Україна отримала запрошення від президента США Дональда Трампа до «Ради миру». Українські дипломати наразі опрацьовують це запрошення.