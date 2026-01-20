"Рада миру" Трампа зіткнулася з серйозним опором слюзників

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запросив долучитися до Board of Peace — «Ради миру» лідерів різних країн, зокрема кремлівського голову Володимира Путіна, китайського очільника Сі Цзіньпіна, а також Угорщину, Білорусь та інші держави. Серед запрошених є і лідери Індії, Пакистану та Європейського Союзу. Заявлена мета «Ради» полягає у контролі наступного етапу плану Трампа щодо Сектору Гази. Проте статут ради не згадує безпосередньо Газу, а пропонує широке мандатне завдання для нової міжнародної організації, яка «прагне сприяти стабільності, відновити надійне й законне управління та забезпечити стійкий мир у регіонах, що постраждали або під загрозою конфлікту».

Про це йдеться у матеріалі NBC News.

Хоча кілька лідерів публічно прийняли запрошення, поки невідомо, чи хтось погодився сплатити 1 млрд доларів, щоб уникнути продовження членства через три роки, як зазначено в статуті «Ради», підтвердженому NBC News двома джерелами серед запрошених країн.

Багато хто був здивований масштабами повноважень «Ради». Ключові союзники США в Європі вже висловили застереження, що план може підірвати роль Організації Об’єднаних Націй у вирішенні конфліктів. Трамп неодноразово погрожував використати американські військові сили, щоб взяти під контроль Гренландію.

У листах, надісланих світовим лідерам, Трамп заявив, що рада «запровадить сміливий новий підхід до врегулювання глобальних конфліктів».

Хто погодився, а хто відхилив запрошення Трампа

Джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона, повідомило NBC News, що наразі він «не планує дати позитивну відповідь», посилаючись на серйозні питання щодо поваги до ООН та можливого конфлікту ради з Радою Безпеки.

У відповідь Трамп пригрозив запровадити 200%-ні мита на французькі вина та шампанське, щоб змусити Макрона змінити позицію.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення, а його дипломати працюють над питанням.

Віктор Орбан і очільник Білорусі Олександр Лукашенко також підтвердили отримання листа. Орбан прийняв «почесне запрошення», а Лукашенко офіційно приєднав Білорусь до ради, повідомило МЗС Білорусі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наразі Росія вивчає деталі пропозиції та планує уточнити нюанси з американською стороною.

Список запрошених налічує майже два десятки країн, включно з Казахстаном, В’єтнамом, Канадою та Австралією, що проливає світло на структуру та завдання плану Трампа щодо управління післявоєнною Газою.

В Ізраїлі план Трампа вже піддав критиці ультранаціоналіст Бецалель Смотріч, закликаючи скасувати його. А прем’єр Біньямін Нетаньягу посів більш дипломатичну позицію, відзначивши розбіжності з США щодо складу консультативного комітету, проте зазначив, що це не вплине на його відносини з Трампом.

Що відомо про «Раду» Трампа

Статут «Ради» передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Тим часом міжнародні експерти зазначають, що вимога членства та американський контроль роблять участь у «Board of Peace» складною і підривають серйозність ініціативи.

«Якщо ви приєднуєтеся до ‘Board of Peace’, ви погоджуєтесь із баченням Трампа. Додатковий внесок у мільярд доларів створює враження, що це несерйозно», — зауважив аналітик Фонду Карнеґі за міжнародний мир Аарон Девід Міллер.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших похвалився, що президент США Дональд Трамп запросив його доєднатися до створеної ним «Ради миру».