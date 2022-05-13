Рада ООН підтримала розслідування воєнних злочинів Росії, а в США заблоковано допомогу Україні на 40 млрд: головні події ночі 13 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 13 травня:
- Рада ООН з прав людини ухвалила рішення провести розслідування можливих воєнних злочинів російських окупантів поблизу столиці України. Читати далі –>
- Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував голосування в Сенаті про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 40 млрд доларів. Читати далі –>
- У Кремлі після кількох днів тиші про залякування світу застосувати ядерну зброю знову заявили про можливість її використання. Читати далі –>
- Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що уряд розгляне можливість відібрати у російського "Газпрому" підземне сховище природного газу, якщо постачальник не буде його заповнювати. Читати далі –>
- Увечері в четвер, 12 травня, на російське місто Курськ і прилеглі населені пункти обрушився сильний ураган. Читати далі –>
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