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Рада ООН підтримала розслідування воєнних злочинів Росії, а в США заблоковано допомогу Україні на 40 млрд: головні події ночі 13 травня

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Рада ООН підтримала розслідування воєнних злочинів Росії, а в США заблоковано допомогу Україні на 40 млрд: головні події ночі 13 травня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 13 травня: 

  • Рада ООН з прав людини ухвалила рішення провести розслідування можливих воєнних злочинів російських окупантів поблизу столиці України. Читати далі –>
  • Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував голосування в Сенаті про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 40 млрд доларів. Читати далі –>
  • У Кремлі після кількох днів тиші про залякування світу застосувати ядерну зброю знову заявили про можливість її використання. Читати далі –>
  • Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що уряд розгляне можливість відібрати у російського "Газпрому" підземне сховище природного газу, якщо постачальник не буде його заповнювати. Читати далі –>
  • Увечері в четвер, 12 травня, на російське місто Курськ і прилеглі населені пункти обрушився сильний ураган. Читати далі –>

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