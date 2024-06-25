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Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців

Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців

Рада ЄС подовжила тимчасовий захист українцям / колаж ТСН.ua

Майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС.

У четвер, 25 червня, Рада ЄС ухвалила рішення про подовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які втекли від війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Українці, яким подовжили тимчасовий захист, мають проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям людей.

"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", – зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що нараз головує в Раді ЄС.

На сьогодні майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

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Тим часом польські громадяни почали менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, крім приймання українських дітей до польських шкіл.

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