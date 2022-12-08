Рада ЄС ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово захоплених територіях України і Грузії

Сьогоднішнє рішення у Раді назвали ще одним доказом того, що ми твердо стоїмо на боці України.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про неприйняття російських проїзних документів, оформлених на тимчасово захоплених територіях України та Грузії.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Агресивна війна Росії проти України є відвертим ігноруванням заснованого на правилах міжнародного порядку, що ставить під загрозу мир і безпеку Європи. Сьогоднішнє рішення Ради є ще одним доказом того, що ми твердо стоїмо на боці України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її території Росією, і ми знову підтверджуємо право України звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими територіями", – заявили у Раді.

У Єврораді це рішення назвали відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику видачі Росією закордонних паспортів громадянам окупованих територій. Це також сталося після одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.

Тож російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України чи сепаратистських територіях Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або перебувають в процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та гарантування безпеки держав-членів ЄС.

Нагадаємо, після незаконної анексії Кримського півострова в березні 2014 року Росія видавала російські закордонні паспорти жителям Криму. У квітні 2019 року ця практика була поширена на непідконтрольні уряду Донецьку та Луганську області, а в липні 2022 року – на окуповані Херсонську та Запорізьку області.

"Систематична видача російських паспортів у цих окупованих регіонах є ще одним порушенням міжнародного права. територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", – зазначають у Раді.

ЄС неодноразово найрішучішим чином засуджував військові дії Росії в Україні та висловлював повну солідарність з народом України. Країни-члени ЄС рішуче відкинули та однозначно засудили незаконну анексію Росією українських регіонів і територій, а також визнання Росією незалежності грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.

У відповідь на російську анексію Криму та останні події в агресійній війні Росії проти України було запроваджено низку індивідуальних та економічних санкцій. ЄС також повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про запровадження обмеження цін на російську сиру нафту, що транспортується морем.

Водночас Росія вже вигадала схему обходу нафтових обмежень та формує задля цього "тіньовий флот". Так, РФ придбала понад 100 суден для транспортування нафти.

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