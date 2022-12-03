Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту: коли рішення почне діяти і що це означатиме для РФ

Рішення набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.

У суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні 60 доларів США за барель. У майбутньому ціна може коригуватися, щоб реагувати на розвиток ринку.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Обмеження ціни на російську нафту обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко зменшить доходи, які Росія отримала від продажу нафти після розв'язання нею незаконної агресивної війни проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії та пом'якшенню негативних наслідків для енергопостачання третіх країн" - йдеться у заяві.

Відповідно до документа, о бмеження ціни набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів. У ЄС наголошують, що ціна на нафтопродукти буде остаточно визначена згодом. Рішення набуде чинності одночасно в усіх юрисдикціях.

Ціновий ліміт також передбачає плавний перехід – він не застосовуватиметься до нафти, придбаної вище ліміту ціни, яка завантажується на судна до 5 грудня та вивантажується до 19 січня 2023 року.

"Стеля" цін для російської нафти

Країни Євросоюзу у п'ятницю, 2 грудня, погодили регульовану "стелю" цін на російську морську нафту на рівні $60 за барель. Про аналогічні заходи заявили країни Групи семи (G7) та Австралія.

Financial Times написвло, що Росія придумала схему, як можна обійти нафтові санкції. Кремль формує "тіньовий флот". Країна-агресорка купила понад 100 суден для її перевезення.

У Росії влаштували істерику через обмеження ціни на їхню нафту та пригрозили зупинити постачання до Європи.

ЄС обмежив ціну на російську нафту: як це вплине на ринок - Андрій Закревський