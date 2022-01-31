Радбез ООН підтримав проведення засідання щодо ситуації навколо України: коли відбудеться

Засідання щодо безпекової ситуації в Україні відбудеться 18 лютого.

Рада безпеки ООН 31 січня під час обговорення російської загрози підтримала проведення засідання щодо України. Його скликали за поданням Сполучених Штатів.

Про це стало відомо із трансляції відкритого засідання Радбезу ООН.

За результатами голосування Рада безпеки ООН збереться 18 лютого щодо напруженої ситуації навколо українських кордонів через ескалацію з боку Росії. Відповідне рішення підтримали 10 членів Ради безпеки ООН.

Зазначимо, Рада безпеки ООН зібралася на засідання о 17:00 за київським часом. Його ініціювали Сполучені Штати для обговорення загрозливої поведінки Росії, яка стягнула понад сотню тисяч своїх військ до кордону з Україною. Цікаво, що засідання відбуватиметься в останній день головування в Радбезі Норвегії. У лютому керівництво переходить до Росії.

Як повідомляли раніше, 31 січня санкції проти олігархів Путіна обіцяють оголосити у Великій Британії. Йдеться про власність друзів очільника Кремля у Лондоні. В такий спосіб прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне стримати Москву від вторгнення до України. Наразі Велика Британія планує запровадити санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації України.

Тим часом Міністр оборони Канади Аніта Ананд прибула до України з дводенним візитом. У Києві вона зустрінеться з Олексієм Резніковим. Раніше уряд Канади ухвалив рішення про допомогу українським військовим, зокрема бронежилетами, біноклями та медичним аптечками.

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