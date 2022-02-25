Радбез ООН розгляне резолюцію щодо агресії Росії на Україну

Документ засуджує вторгнення Кремля на наші території та закликає до припинення наступу.

Вже сьогодні о 22-ій годині вечора за Київським часом Рада Безпеки ООН збереться на засідання, аби розглянути резолюцію, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає від Москви негайно зупинити наступ.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму Twitter повідомляє: «Напад Росії та Україну – це напад на Статут ООН та кожну державу-члена. У п’ятницю Рада Безпеки ООН буде голосувати за резолюцію, яка має притягнути Росію до відповідальності. Ми просимо кожного члена ООН підтримати ці дії, коли російські бомби та танки атакують Україну».

Russia’s attack on Ukraine is an attack on the @UN Charter and every UN Member State. On Friday, the Security Council will vote on a resolution to hold Russia accountable. We are asking every UN Member State to co-sponsor this action when Russian bombs and tanks hit Ukraine pic.twitter.com/UUVJ4PDaPM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 25, 2022

Так, документ підтверджує суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України, а також вимагає негайно, повністю і беззастережно вивести російські війська з наших територій. Окрім цього, резолюція закликає надати швидку та безперешкодну гуманітарну допомогу тим українцям, хто її потребує, та захистити цивільне населення.

Ініціаторами та авторами документу виступили США та Албанія. Підтримали її Норвегія та Латвія – збір підписів продовжується. Водночас, «Голос Америки», посилаючись на власні джерела в уряді США, пише: Росія може заблокувати прийняття резолюції, скориставшись своїм право вето.