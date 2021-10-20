Радбез ООН скликає термінове засідання через запуск балістичної ракети з КНДР

Радбез ООН скликає термінове засідання через запуск балістичної ракети з КНДР

Напередодні Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна.

Рада Безпеки ООН у середу, 20 жовтня, проведе термінове засідання для обговорення реакції на запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети з підводного човна у бік Японського моря.

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що із відповідною ініціативою виступили постійні члени ООН США, Велика Британія і Франція.

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Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна.

"Новий тип балістичної ракети, призначеної для підводних човнів, з багатьма передовими технологіями наведення (...) зробить значний внесок у розвиток оборонних технологій країни та вдосконалення підводного флоту", - висловилися в Академії оборонних наук КНДР.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо вказував, що КНДР випустила у бік Японського моря щонайменше дві балістичні ракети. Японський уряд висловив КНДР протест через інцидент.

Запуск відбувся неподалік міста Сінпхо в провінції Південна провінція Хамгьон, розташованого на узбережжі Японського моря.

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