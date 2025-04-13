Радянські солдати скам'яніли після атаки НЛО – розсекречені документи ЦРУ

НЛО. / © Unsplash

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У розсекреченому звіті, опублікованому на сайті Центрального розвідувального управління США, йдеться про надзвичайно дивний інцидент, що нібито стався наприкінці 1980-х на території СРСР. Документ викликав жваві обговорення через опис ймовірної атаки з боку НЛО на радянський підрозділ.

Про це пишуть на Yahoo News.

Матеріал, який ґрунтується на публікаціях у канадському виданні Weekly World News і в українській газеті “Голос України”, був оприлюднений у травні 2000 року. Він містить короткий переказ подій, що, ймовірно, мали місце між 1989 та 1990 роками і були вперше згадані у 1993 році.

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У документі описано, як радянські військові нібито збили “низьколітній об’єкт у формі тарілки”, який з’явився над військовою базою під час навчань. Після цього з уламків вийшли п’ять невисоких гуманоїдів із великими головами та чорними очима, які злилися в одну сферичну форму. Від цієї форми пролунав гучний дзижчачий звук і спалахнуло яскраве світло.

За словами очевидців, 23 солдати, які перебували поруч, одразу ж “перетворилися на кам’яні стовпи”. Двоє вижили — вони на момент спалаху стояли в тіні й не зазнали повного впливу.

У документі стверджується, що тіла загиблих і уламки НЛО були таємно перевезені до дослідницької бази неподалік Москви. Там експерти нібито встановили, що молекулярна структура “скам’янілих” солдатів відповідає структурі вапняку. Причиною трансформації вважають невідоме джерело енергії.

“Якщо досьє КДБ правдиве, це може свідчити про вкрай небезпечну ситуацію, — цитує звіт анонімного представника ЦРУ. — Це демонструє, що інопланетяни мають зброю та технології, які значно перевищують наші уявлення. І вони готові себе захищати”.

ЦРУ не надало коментарів на запити Fox News Digital щодо цього документа. Невідомо також, яким був первинний контекст публікації — цілком імовірно, що інформація надходила з відкритих джерел, таких як телеграми чи ЗМІ.

Попри сенсаційність, колишній агент ЦРУ Майк Бейкер ставиться до історії зі скепсисом.

“Якщо цей інцидент справді мав місце, то звіт, швидше за все, зазнав суттєвих змін у кількох переказах”, — прокоментував він.

У 2020 році Міністерство оборони США створило Цільову групу з невідомих повітряних явищ (UAPTF), яка займається ідентифікацією, аналізом і каталогізацією незрозумілих об’єктів у повітряному просторі, що можуть становити потенційну загрозу.

Бейкер зазначає, що навіть якщо йдеться не про інопланетян, уряд має обов’язок досліджувати всі аномальні об’єкти задля національної безпеки.

“Якщо пілоти бачать щось, що не можуть ідентифікувати, — потрібно з’ясувати, що це було. Це не обов’язково інопланетяни, але ми маємо це досліджувати”, — наголосив Бейкер.

Пентагон на момент публікації також не відповів на запити щодо коментарів.

Раніше у розсекречених матеріалах ЦРУ знайшли, що у 1950-х роках американські агенти шукали вождя нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в Південній Америці — через десять років після його нібито самогубства в бункері у Берліні наприкінці Другої світової війни.