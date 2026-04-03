Радіація в 800 тисяч разів вища за норму: на дні моря виявили "подарунок" часів СРСР

На дні Норвезького моря майже 40 років лежить радянський атомний підводний човен К-278 «Комсомолець», який досі залишається активним джерелом радіоактивного забруднення в Арктиці.

Про результати наймасштабнішого дослідження цієї субмарини написало іспанське видання Xataka з посиланням на науковий журнал PNAS.

Шокувальні результати аналізів води

Трагедія сталася 7 квітня 1989 року. Через масштабну пожежу підводний човен затонув. Із 69 членів екіпажу тоді вижили лише 27. На борту назавжди залишилися ядерний реактор та дві торпеди з плутонієвими боєголовками.

2019 року норвезька експедиція за допомогою підводного робота наблизилася до вентиляційної труби човна і помітила дивну хмару, схожу на дим. Це виявився періодичний витік радіації.

Аналізи води показали страшні цифри: концентрація цезію-137 перевищує норму океанічної води у 800 тисяч разів, а стронцію-90 — у 400 тисяч разів. Ці ізотопи свідчать про те, що паливо в ядерному реакторі зазнає активної корозії.

Чи існує глобальна загроза

На щастя, витік не стосується самих ядерних торпед. Ще на початку 90-х років техніки надійно запечатали цей відсік титановими плитами, і цей захист досі працює — слідів збройового плутонію у воді не виявлено.

Радіація сочиться лише з реактора, проте вона швидко розчиняється у величезних масах океанської води. Дослідники зазначають, що корпус субмарини обріс губками та коралами, які не мають жодних ознак мутацій чи пошкоджень.

Вчені наголошують: будь-яка спроба підняти «Комсомолець» на поверхню є набагато небезпечнішою, ніж залишити його на дні. Якщо радіоактивні матеріали потраплять до атмосфери, наслідки для людства будуть катастрофічними.

