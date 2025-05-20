Радіо Судного дня передало повідомлення перед розмовою Путіна та Трампа

Місцерозташування та призначення станції невідомі / Фото: Lori

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З приходом Дональда Трампа на посаду президента, найзагадковіша радіостанція РФ «УВБ-76», яку пов’язують з російськими військовими чи спецслужбами, раптом активізувалася. Цю радіостанцію ще називають «Радіо Судного дня». Така характеристика пов’язана з однією з численних версій призначення станції, згідно з якою вона може служити частиною системи Периметр — автоматичного запуску ядерного удару у відповідь у разі знищення вищого керівництва РФ, командних центрів і штабів ядерних сил.

Про це пише Bild.

«УВБ-76», також відома як «Жужжалка» — це короткохвильова радіостанція, яка безперервно мовить на частоті 4625 кГц приблизно з 1976 року. Більшу частину часу на хвилі чути тільки монотонний гул, через який станція й отримала своє друге прізвисько. Однак зрідка станція раптово починає передавати в ефір голосові сигнали — імена або послідовності цифр.

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В експертному співтоваристві усталилася загальноприйнята думка, що станцію використовують російські військові, ймовірно структури Західного військового округу. Але ось яке її призначення — існує маса версій.

Видання зазначає, що станція виявляла підвищену голосову активність взимку 2022 року, коли Росія закінчувала приготування до повномасштабного нападу на Україну. Після цього «УВБ-76» повернулася в режим перманентного «дзижчання», лише зрідка перериваючи його на голосові повідомлення.

Однак нещодавно станція знову проявила незвичайну активність. За добу було передано понад два десятки закодованих повідомлень — більше, ніж будь-коли протягом 24 годин. Це був перший подібний сплеск активності з зими 2022 року. І сталося це 12 лютого, рівно в той день, коли президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним.

Оскільки досі немає єдиної думки про призначення «УВБ-76», лютневий сплеск активності теж викликав суперечки. Є думка, що це були приховані підказки в рамках приготувань армії РФ до весняного наступу на фронті в Україні.

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Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.

За словами президента України Володимира Зеленського, якщо російська сторона запропонує якісь «меморандуми», то це не буде секретом. Такий документ, на його думку, міг би стати основою для подальшої «мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору».

Очільник Росії Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом. Путін заявив, що «припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей». Які це домовленості — він не уточнив.

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