"Радіо Судного дня" передало рекордну кількість сигналів після візиту директора ЦРУ до РФ: що відбувається

Радіо Судного Дня / © ТСН

Реклама

Таємнича радіостанція «УВБ-76», яку називають «радіо Судного дня», почала виходити в ефір частіше, ніж будь-коли за останні 20 місяців. Це сталося після візиту до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Про це пише The Moscow Times.

Реклама

Рекордна активність «УВБ-76» — що відомо

У четвер, 27 серпня, таємнича радіостанція передала зашифровані повідомлення 25 разів — це рекорд за останні 20 місяців. Востаннє подібну активність фіксували 12 лютого 2025 року, коли Дональд Трамп і Володимир Путін говорили телефоном після інавгурації президента США.

Реклама

Цього разу перші повідомлення — «Підголосок» і «Кумотом». Станція передала їх близько 9:30 за московським часом. Друга серія пролунала близько 13:00. Серед них ще були такі кодові слова, як «Злочин», «Рекорд», «Дністер», «Ввозоруль», «Святоцвіт» та інші. Серпневий показник також зробив місяць рекордним за активністю радіостанції з початку 2025 року.

Радіостанція почала передавати сигнали набагато частіше через день після візиту до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. За інформацією The Wall Street Journal, він привіз у Кремль попередження не нападати на НАТО.

На думку західної розвідки, після виборів до Думи Путін може посилити війну та оголосити нову мобілізацію. Водночас джерела Bloomberg у Кремлі зазначають, що російська еліта все більше боїться можливого застосування Путіним ядерної зброї.

Що відомо про радіостанцію «УВБ-76»

«УВБ-76» веде мовлення на частоті 4625 кГц із другої половини 1970-х років. На думку радіоаматорів, вона може бути пов’язана з військовими або розвідувальними структурами. Існують версії про її зв’язок із Західним військовим округом або російською системою удару у відповідь «Периметр», відомою як «Мертва рука». Через це її й називають радіостанцією «Судного дня».

Реклама

Подібні номерні станції також застосовуються для передачі шифрованих повідомлень шпигунам. Зокрема, ФБР США підтверджувало це у 2010 році під час арешту групи російських агентів-нелегалів, включно з Ганною Чапман, які отримували розпорядження з Москви через кодовані короткохвильові послання.

Візит очільника ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, що 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Цей таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви обріс новими деталями. Що відомо про його переговори з російською стороною, попередження Путіну та загадковий рейс — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.

Новини партнерів

Новини партнерів