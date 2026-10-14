Радіоактивний пил на борту Air Force One: "пророк смерті" зробив моторошне передбачення для Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер заявив, що у 2027 році може статися спроба нападу на президентський літак Дональда Трампа Air Force One. За його словами, у видінні він також побачив щось схоже на «радіоактивний пил» або певне забруднення, однак не зміг пояснити, що саме це означає.

Про це пише UNILAD.

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Що екстрасенс передбачив щодо літака Трампа

Гамільтон-Паркер поділився своїми прогнозами у відео на YouTube під назвою Trump and America: 2027 World Psychic Predictions. У ньому він заявив, що наступного року може статися спроба атаки на президентський літак США.

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За словами британця, це видіння прийшло до нього уві сні. Він стверджує, що часто отримує передбачення саме таким способом — або відчуває щось незвичайне відразу після пробудження.

«Я побачив, як щось запускають у напрямку президентського літака», — розповів Гамільтон-Паркер.

Однак, за його словами, на цьому видіння не закінчилося. Екстрасенс нібито помітив навколо цієї події щось схоже на «радіоактивний пил» або певне забруднення.

«Я не зовсім упевнений, як це відбуватиметься», — визнав він.

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Гамільтон-Паркер припустив, що йдеться про безпілотник або якийсь інший пристрій. Водночас він засумнівався у своїй початковій версії про запуск чогось у бік літака й висловив припущення, що небезпечний предмет могли непомітно пронести на борт.

«Можливо, щось контрабандою провезуть. Щось має статися», — заявив екстрасенс, не уточнивши, що саме він має на увазі.

Жодних конкретних доказів на підтвердження цього сценарію він не навів.

Які ще події екстрасенс прогнозує на 2027 рік

Можлива атака на Air Force One — не єдине тривожне передбачення Гамільтона-Паркера. Він також заявив, що у 2027 році в різних країнах світу можуть статися кілька терористичних атак.

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Британець здобув популярність завдяки похмурим прогнозам, частину яких ЗМІ згодом пов’язували з реальними подіями. Серед них називали смерть королеви Єлизавети II у 2022 році, пандемію COVID-19 та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.

Водночас не всі його передбачення справджувалися. Саме видання UNILAD наголошує, що прогнози екстрасенса не мають доказової основи, тому його нові заяви не слід сприймати як достовірну інформацію про майбутні загрози американському президентові.

Що відомо про літак Air Force One

На початку літа 2026 року Дональд Трамп представив подарований Катаром Boeing 747-8i, який планували використовувати як тимчасовий президентський літак. Потреба в альтернативі виникла через затримки з оновленням авіапарку: нові борти VC-25B, які мають замінити чинні літаки, не були готові до запланованих термінів. Подарований Катаром Boeing 747-8i мав стати проміжним рішенням для президентських перельотів.

У серпні Дональд Трамп таємно змінив літак після саміту НАТО в Туреччині. Замість Air Force One він вилетів на меншому військовому борту C-32A. За повідомленнями американських ЗМІ, причиною стала можлива загроза замаху з боку Ірану. Сам Трамп підтвердив, що змінив літак за вказівкою Секретної служби США, і сказав, що отримує багато погроз. Таємна зміна президентського борту в Туреччині стала приводом для обговорення заходів безпеки під час закордонних поїздок президента.

Раніше, у квітні 2026 року, Дональда Трампа та його дружину Меланію терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону заходу. Підозрюваного затримали, а Секретна служба повідомила подробиці інциденту. Спроба нападу на Трампа під час публічного заходу була реальною подією, на відміну від нового прогнозу Гамільтона-Паркера, який поки не має жодного підтвердження.

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