Радіостанція "Судного дня" передала тривожне послання перед зустріччю Трампа і Путіна

Перед початком переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, російська військова радіостанція УВБ-76, відома як «Радіо Судного дня», здійснила трансляцію загадкового сигналу.

Про це повідомляє Telegram УВБ-76 логи.

Напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня російська військова радіостанція УВБ-76, яку також називають «Радіо Судного дня», 10 і 11 серпня передала низку загадкових повідомлень. Першого дня в ефірі прозвучало голосове повідомлення: «НЖТИ 16486 ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 8414 9247». Другого дня радіостанція передала кілька повідомлень із кодами та словами: «НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257», «НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054», «НЖТИ 79205 КЕРНЕР 8592 8891», «НЖТИ 38775 РЮШНЫЙ 2152 8370» і «НЖТИ 17028 ДЖИНОЧИЛИ 2499 5166». Після цього передавання повернулося до звичного режиму мовлення.

Розшифрування таких повідомлень є дуже складним через відсутність публічного ключа. Вони передаються зашифрованими з використанням одноразових кодових таблиць для безпеки інформації.

За однією з версій, УВБ-76 є частиною системи «Периметр» — автоматичного запуску ядерного удару у разі знищення вищого керівництва Росії та її ядерних сил.

УВБ-76 — короткохвильова радіостанція, що працює від 1976 року на частоті 4625 кГц. Більшість часу в ефірі чути лише монотонний шум, тому її ще називають «Жужжалкою». Іноді вона передає голосові сигнали — послідовності цифр або імена.