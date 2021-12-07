“Радий бачити знову": Байден з усмішкою розпочав переговори з Путіним — перші кадри

“Радий бачити знову": Байден з усмішкою розпочав переговори з Путіним — перші кадри

Президент США висловив жаль, що не зустрівся з російським лідером особисто під час саміту “Великої двадцятки” у Римі.

Президент США Джо Байден на початку онлайн-саміту з російським президентом Володимиром Путіним нагадав про недавню зустріч G20, яка відбувалася у Римі та яку господар Кремля проігнорував.

Перші кадри відеозустрічі лідерів двох держав уже опубліковано в Мережі.

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Володимир Путін з усмішкою привітав президента США, після чого Байден, увімкнувши зв’язок, сказав: “Поїхали”.

“Радий бачити вас знову. Минулого разу нам не вдалося побачитися на G20, сподіваюся, наступного разу ми зустрінемося особисто”, - продовжив розмову президент США.

Оскільки зустріч відбувається у закритому режимі для ЗМІ і проводиться захищеною лінією, це єдині кадри, які наразі доступні загалу.

Відомо, що під час переговорів Байден перебуває в Білому домі у Вашингтоні, Путін – у своїй резиденції у Сочі

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден прокоментував фактичну відсутність Росії та Китаю на зустрічі G20 у Римі.

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