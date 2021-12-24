Радник канцлера Німеччини обговорить Україну з кремлівським куратором Донбасу: коли відбудеться зустріч

Під час розмови радник канцлера закликав до деесклації навколо України.

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер і заступник голови аміністрації президента РФ, головний переговірник та куратор врегулювання ситуації на Донбасі Дмитро Козак у січні проведуть зустріч, на якій обговорять ситуацію навколо України.

Про це пише німецьке видання FAZ з посиланням на чиновників з уряду.

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За даними видання, високопоставлені представники Німеччини та РФ планують зустрітися на початку січня. Про це вони домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася в четвер, 23 грудня.

У ході розмови Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у так званому "нормандському форматі". "Метою німецької сторони залишається досягти швидкої реактивації нормандського формату", - заявили в уряді.

Нагадаємо, у вівторок к анцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про "безпекові гарантії" Кремля. Під час бесіди Шольц закликав РФ до негайної деескалації в Україні.

До слова, перед цією бесідою Путін розмовляв із французьким президентом.

Раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну.

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