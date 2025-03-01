Радник Трампа пояснив, що найбільше роздратувало президента США на зустрічі із Зеленським

У Білому домі до того часу, коли почалася суперечка, усе було готово для підписання угоди.

Радник з питань національної безпеки Майкл Волц повідомив, що президентові України Володимирові Зеленському радили не приїжджати до Вашингтона, але він все таки вирішив приїхати і прилюдно оскаржити мирні плани Дональда Трампа. Саме це найбільше роздратувало президента США.

Про це він розповів у коментарі телеканалу Fox News.

“Президента [Дональда Трампа] розчарувало та відверто розлютило те, що незрозуміло, чи дійсно Зеленський хоче зупинити бойові дії. І він [Володимир Зеленський] приїхав, незважаючи на те, що йому радили не робити цього, та вирішив оскаржувати все це перед усім світом”, - сказав Волц.

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За його словами, у Білому домі до того часу, коли почалася суперечка, була прекрасна обстановка, усе було готово для підписання угоди, яка “об’єднала б Сполучені Штати та Україну економічно на ціле покоління для найважливіших корисних копалин, які нам потрібні, економічних інвестицій, яких вони потребують”.

“Це справді могло бути й мало бути позитивним моментом для України. А потім ми продовжуємо переговори з росіянами, завершуємо цю війну, рухаємо світ вперед і зупиняємо смерть і руйнування”, - переконував радник Трампа.

Майкл Волц заявив, що президент Зеленський для висловлення своєї позиції щодо врегулювання війни в Україні обрав “неправильний підхід, неправильний період історії і точно неправильного президента”.

“Це не Джо Байден. Це був Дональд Дж. Трамп. І я думаю, що весь світ побачив це кристально ясно”, - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

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