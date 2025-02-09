Радник Трампа відповів, чи має президент США плани щодо вторгнення у Канаду

Волтц заявив, що багатьом канадцям "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що у Дональда Трампа не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду".

Про це він повідомив NBC News.

"Я не думаю, що є якісь плани по вторгненню у Канаду, але багатьом канадцям подобається те, що ми маємо у Сполучених Штатах", - заявив Волтц.

За словами Волтца, багатьом канадцям "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

"Насправді, те, що ви бачите, є підтвердженням американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики аж до Панамського каналу", - додав радник Трампа.

Він заявив, що "це те, що ми хочемо зробити".

"І це те, про що ми говоримо, від Гренландії, безпеки в Арктиці до повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів. Америка занадто довго уникала нашої власної півкулі – де у нас є енергія, продовольство і найважливіші мінерали – і ви бачите підтвердження лідерства президента Трампа", - зазначив Волтц.

Раніше Трюдо заявив, що бажання Трампа анексувати Канаду "є реальним"

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