Радники лідерів Британії, Німеччини та Франції терміново вилетіли до США на переговори - Welt

Переговори мають відбутися з радником президента США з питань національної безпеки Майком Волцем.
Радники з питань національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції вирушили до Сполучених Штатів для проведення переговорів.
Про це інформує видання Die Welt.
Джерела видання повідомили, що радник з нацбезпеки канцлера Німеччини Єнс Плетнер сьогодні, 14 березня, терміново вирушив до Вашингтона на переговори. Разом з ним до Сполучених Штатів відправились французській та британській колега. У США вони зустрінуться для переговорів з радником президента США з питань національної безпеки Майком Волцем.
Видання зазначає, що поїздку було організовано у найкоротші терміни, вона відбувається на тлі критичного моменту переговорів про припинення вогню між Україною та Росією.
Раніше повідомлялося, що Німеччина готується виділити Україні 3 млрд євро допомоги.
Ми раніше інформували, що радник Трампа назвав можливі поступки України для укладення миру.
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