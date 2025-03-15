Радники лідерів Британії, Німеччини та Франції терміново вилетіли до США на переговори - Welt

Радники з питань національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції вирушили до Сполучених Штатів для проведення переговорів.

Про це інформує видання Die Welt.

Джерела видання повідомили, що радник з нацбезпеки канцлера Німеччини Єнс Плетнер сьогодні, 14 березня, терміново вирушив до Вашингтона на переговори. Разом з ним до Сполучених Штатів відправились французській та британській колега. У США вони зустрінуться для переговорів з радником президента США з питань національної безпеки Майком Волцем.

Видання зазначає, що поїздку було організовано у найкоротші терміни, вона відбувається на тлі критичного моменту переговорів про припинення вогню між Україною та Росією.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується виділити Україні 3 млрд євро допомоги.

Ми раніше інформували, що радник Трампа назвав можливі поступки України для укладення миру.

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