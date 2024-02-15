Радники Трампа хочуть посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів - Bloomberg

Журналісти вважають, що така ініціатива може "перевернути десятиліття політики США та розбити оборонний альянс".

Колишній президент та кандидата у президенти США Дональд Трам хоче підштовхнути Україну до переговорів із Росією, якщо він повернеться до влади.

Про це повідомляє на Bloomberg слова політиків, обізнаних з цим питанням.

Окрім того, за їхніми словами, Трамп розглядає можливість скоротити зобов’язання перед деякими членами НАТО. С оюзники Трампа обговорювали дворівневий альянс НАТО, де стаття 5, яка вимагає спільного захисту будь-якого члена, який піддається атаці, застосовуватиметься лише до країн, які досягли цілей щодо витрат на оборону. Жодні політичні рішення ще не прийняті. А інші виступають за нові тарифи для країн, які відстають в оборонньому компоненті.

"Ці ініціативи, якщо їх реалізувати, перевернуть десятиліття політики США, розіб’ють оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів холодної війни, і стурбують союзників в Азії щодо зобов’язань Вашингтона протистояти Китаю", - пишуть журналісти видання.

Один із радників Трампа сказав, що бажання припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів, тоді "як загроза збільшення допомоги США може спонукати Росію" до більших дій.

"Кампанія наразі не веде переговорів з російськими чи українськими посередниками, частково тому, що це, ймовірно, суперечить закону США, який забороняє приватним особам вести переговори від імені уряду", - йдеться у повідмоленні інформаційного агентства.

Нагадаємо, як писало напередодні видання NYT, Трамп може укласти угоду з Путіним, а в Європі бояться і готуються.

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