Радник Фіцо йде у відставку через листування з Епштейном: у справі згадуються українські дівчата

Фото TASR/Jakub Kotian

Радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та колишній міністр закордонних справ цієї країн Мирослав Лайчак подав у відставку після того, як «засвітився» у справі ймовірного педофіла і сутенера для мільярдерів Джеффрі Епштейна.

Про це пишуть словацькі видання Spravy і Dennikn.

Лайчак вирішив піти у відставку після того, як було оприлюднено його листування із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

«Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі ж гарні, як і завжди», — писав словацький дипломат і тодішній міністр закордонних справ Мірослав Лайчак Епштейну у жовтні 2018 року.

Ця розмова є частиною понад трьох мільйонів сторінок документів розслідування справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, які Міністерство юстиції США оприлюднило у п’ятницю. За словами заступника генерального прокурора Тодда Бланша, матеріали містять понад 2000 відео та 180 000 зображень.

Він додав, що значна частина цього — це комерційна порнографія та фотографії, «вилучені з пристроїв Епштейна».

Ім’я Лайчак згадується в документах 346 разів. Опубліковані матеріали вказують на подальші зустрічі між між Лайчаком та Джеффрі Епштейном, а також дружні розмови про «дівчат». Ім’я «Міро», як Епштейн часто скорочено називав Лайчака, з’являється у файлах понад 700 разів.

Спочатку Лайчак заперечував зв’язок і заявляв, що «не розуміє», як його ім’я могло бути підписано під цими повідомленнями. Згодом він визнав, що мав спілкування з Епштейном.

Політик запевнив, що:"Жінки ніколи не були частиною нашої комунікації. Абсолютно ніколи. Я готовий підтвердити це твердження будь-яким способом. Як професійний дипломат, я не настільки наївний, щоб вчиняти будь-які дії, які можуть призвести до моєї дискредитації».

Лайчак наголосив, що якби він знав про всі масштаби дій Епштейна в минулому, то спілкування з ним не було б.

Роберт Фіцо відреагував на ситуацію в соціальних мережах, вирішивши прийняти його відставку. «Міро показав себе як чудовий дипломат, і я приймаю його пропозицію припинити співпрацю», — написав прем’єр-міністр у соцмережах.

Мирослав Лайчак був міністром закордонних справ Словаччини у 2012−2020 роках. З 2017 до 2018 року він очолював 72-у сесію Генасамблеї ООН, з 1 січня до 31 грудня 2019 року — був виконавчим головою ОБСЄ.

Нагадаємо, американський фінансист Епштейн скоїв самогубство у в’язниці Нью-Йорка у 2019 році. За версією слідства, він створив незаконну мережу, в рамках якої постачав неповнолітніх дівчат заможним людям для сексуальних розваг.

У Мережі ширяться чутки, що «клієнтом» Епштейна був чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною. Проте Трамп досі не був офіційно фігурантом кримінальної справи і інформацію про свою дружбу з Епштейном він заперечує.

Проте днями Мін’юст США опублікував на своєму сайті мільйони нових файлів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. У документах згадується ім’я Дональда Трампа.