Радник Трампа Майк Волтц залишає посаду – ЗМІ

Радник президента США Майк Волтц. / © ТСН.ua

Реклама

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг покинуть свої посади вже цього четверга, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією в Білому домі.

Про це повідомляє CBS News.

Волтц потрапив у центр уваги ще в березні, коли випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal. У чаті обговорювалися плани військового удару по цілях хуситів, а інцидент спричинив справжній резонанс, зокрема через потенційне розголошення чутливої інформації. Голдберг опублікував звіт на основі побаченого, і хоча спочатку він не вказав деталей, після низки заперечень від вищих посадовців адміністрації (зокрема, міністра оборони Піта Гегсета та директора ЦРУ Джона Реткліффа) журналіст виклав імовірний зміст чату повністю.

Реклама

Волтц за зачиненими дверима підтвердив справжність інформації, однак тоді президент Трамп вирішив не вимагати його відставки, публічно підтримавши радника як “хорошу людину”, яка “засвоїла урок”. Утім, за словами джерел, нині в адміністрації вважають, що минуло достатньо часу, аби подати його звільнення як частину планової реорганізації.

Алекс Вонг, який працював у команді Трампа ще в його першій адміністрації, також залишає свою посаду. Раніше він був заступником спецпредставника з питань Північної Кореї та долучався до підготовки саміту Трампа з Кім Чен Ином.

Нагадаємо, видання Reuters із посиланням джерело повідомило, що голова Пентагону поділився деталями березневого удару по хуситах у Ємені у груповому чаті, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.