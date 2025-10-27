"Радостанція Судного дня" знову передала дивні повідомлення: що відомо

Радіо (ілюстративне фото) / © Pixabay

Загадкова короткохвильова радіостанція УВБ-76, знана серед радіоаматорів як «Дзижчалка» (або The Buzzer) чи «Радіостанція Судного дня», знову привернула увагу, передавши в ефір два нових закодованих повідомлення.

Про це повідомляє ASTRA.

Зафіксовані повідомлення, які, як і завжди, є зашифрованими наборами символів, пролунали так:

НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030

НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510

Загадка, що триває з 70-х

УВБ-76 веде своє мовлення на частоті 4625 кГц із кінця 1970-х років. Більшу частину часу станція транслює монотонний гул, що, за однією з версій, слугує для підтримки каналу зв’язку або калібрування радіолокаційних систем.

Поява голосових повідомлень із кодовими словами та цифрами завжди викликає сплеск припущень щодо її призначення, яке офіційно ніколи не розкривалося.

Від «Мертвої руки» до «Важливого завдання»

Існує популярна теорія, що радіостанція є частиною російської ракетної системи «Периметр» (також відомої як «Мертва рука»). Згідно з цією версією, припинення постійного сигналу УВБ-76 внаслідок ядерної атаки проти Росії може автоматично ініціювати ядерний удар у відповідь.

Однак ця версія була спростована на офіційному рівні. Наприкінці 2024 року голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що УВБ-76 не має стосунку до системи «Периметр», але при цьому підкреслив, що «у цієї радіостанції дійсно є своя функція і своє досить важливе завдання».

Справжнє призначення «Дзижчалки» продовжує залишатися однією з найбільших військових таємниць, доступних для прослуховування будь-кому.

