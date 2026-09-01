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Ракет для Patriot і THAAD стане в рази більше: США різко збільшують виробництво — названо шокувальні масштаби
США хочуть наростити виробництво та пришвидшити постачання критично важливих компонентів для ракет PAC-3 MSE для Patriot та THAAD.
США утричі збільшать виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot та учетверо — для ПРО THAAD. Міністерство оборони США уклало угоди з компаніями General Dynamics та Lockheed Martin.
Про це йдеться у пресрелізі оборонного відомства.
Йдеться про багаторічні контракти терміном на сім років. Їхня мета — наростити виробництво та пришвидшити постачання критично важливих компонентів для ракет PAC-3 MSE для Patriot та THAAD.
За новими домовленостями виробничі потужності мають суттєво зрости:
виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE для Patriot планують потроїти;
виробництво ракет-перехоплювачів THAAD — збільшити в чотири рази;
також нарощуватимуть випуск окремих компонентів ракет, зокрема корпусів двигунів, корпусів головок самонаведення, центральних секцій та систем розгортання обтічників.
У Пентагоні пояснили, що багаторічні контракти мають дати виробникам та їхнім постачальникам більше впевненості в майбутньому попиті. Це дозволить їм збільшувати штат працівників, закуповувати більше матеріалів і модернізувати виробничі потужності.
Водночас фінансування цих домовленостей залежатиме від того, які кошти щороку виділятиме Конгрес США.
Заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі заявив, що Вашингтон прагне скоротити бюрократичні процедури, пришвидшити виробництво та наростити американські потужності з випуску сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.
США хочуть пришвидшити виробництво критично важливих ракет для Patriot і THAAD
США хочуть значно швидше виробляти ракети для Patriot і THAAD. Якщо плани будуть реалізовані, американські виробники зможуть випускати приблизно втричі більше PAC-3 MSE та вчетверо більше THAAD, ніж нині.
Додамо, що це важливо і для України, оскільки PAC-3 MSE є одним із ключових перехоплювачів систем Patriot, які використовуються для боротьби з російськими балістичними ракетами.
У НАТО критично мало ракет Patriot — що відомо
За інформацією Associated Press, у Європі виник дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot. Одна із причин — це війна США з Іраном. Американські журналісти вважають, що це може зробити НАТО вразливішим перед потенційною російською атакою.
Раніше у Financial Times писали, що у серпні під час російських ударів по Києву пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів, тому ППО не змогла перехопити балістичні ракети.