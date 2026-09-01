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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ракет для Patriot і THAAD стане в рази більше: США різко збільшують виробництво — названо шокувальні масштаби

США хочуть наростити виробництво та пришвидшити постачання критично важливих компонентів для ракет PAC-3 MSE для Patriot та THAAD.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ППО Patriot

ППО Patriot

США утричі збільшать виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot та учетверо — для ПРО THAAD. Міністерство оборони США уклало угоди з компаніями General Dynamics та Lockheed Martin.

Про це йдеться у пресрелізі оборонного відомства.

Йдеться про багаторічні контракти терміном на сім років. Їхня мета — наростити виробництво та пришвидшити постачання критично важливих компонентів для ракет PAC-3 MSE для Patriot та THAAD.

За новими домовленостями виробничі потужності мають суттєво зрости:

  • виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE для Patriot планують потроїти;

  • виробництво ракет-перехоплювачів THAAD — збільшити в чотири рази;

  • також нарощуватимуть випуск окремих компонентів ракет, зокрема корпусів двигунів, корпусів головок самонаведення, центральних секцій та систем розгортання обтічників.

У Пентагоні пояснили, що багаторічні контракти мають дати виробникам та їхнім постачальникам більше впевненості в майбутньому попиті. Це дозволить їм збільшувати штат працівників, закуповувати більше матеріалів і модернізувати виробничі потужності.

Водночас фінансування цих домовленостей залежатиме від того, які кошти щороку виділятиме Конгрес США.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі заявив, що Вашингтон прагне скоротити бюрократичні процедури, пришвидшити виробництво та наростити американські потужності з випуску сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

США хочуть пришвидшити виробництво критично важливих ракет для Patriot і THAAD

США хочуть значно швидше виробляти ракети для Patriot і THAAD. Якщо плани будуть реалізовані, американські виробники зможуть випускати приблизно втричі більше PAC-3 MSE та вчетверо більше THAAD, ніж нині.

Додамо, що це важливо і для України, оскільки PAC-3 MSE є одним із ключових перехоплювачів систем Patriot, які використовуються для боротьби з російськими балістичними ракетами.

У НАТО критично мало ракет Patriot — що відомо

За інформацією Associated Press, у Європі виник дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot. Одна із причин — це війна США з Іраном. Американські журналісти вважають, що це може зробити НАТО вразливішим перед потенційною російською атакою.

Раніше у Financial Times писали, що у серпні під час російських ударів по Києву пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів, тому ППО не змогла перехопити балістичні ракети.

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