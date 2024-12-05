"Ракет Patriot просто немає": у Нідерландах зробили різку заяву щодо війни в Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на парламентських дебатах стосовно оборонного бюджету заявив, що песимістично оцінює ситуацію на фронті в Україні. Він вважає, що Росія зберігає перевагу у війні, а перемога Трампа на президентських виборах у США зробила ситуацію надто невизначеною.

Про це він пише Trouw.

"Росія зберігає перевагу на полі бою. Можна навіть сказати, що Україна програє війну. І ми маємо справу з результатами виборів [президента США – ред.], які досить сильно все змінили. Тому що новий президент Дональд Трамп, як ми знаємо, заявляв про своє ставлення до України та намір змусити сторони конфлікту сісти за стіл переговорів", – заявив Брекельманс.

Міністр також додав, що зараз було б неправильно розпочинати перемовини про мир в Україні.

"Ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки, тому що вона буде вести переговори з позиції слабкості. Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми дійсно будемо жити разом на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли", – наголосив він.

Брекельманс нагадав, що попередній уряд Нідерландів уже визначив розмір фінансування для допомоги Україні наступного року, тому чинна влада не буде переглядати це рішення без вагомих підстав.

"Навіть якби я мав набагато більший бюджет для України станом на зараз, це не призвело б до негайних постачань. Ракет Patriot просто немає [в наявності на складах – ред.]", – зазначив міністр оборони Нідерландів.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що країни Заходу надають Україні "мізерну допомогу" порівняно з тим, які гроші були витрачені на Ірак та Афганістан.

Читайте також: