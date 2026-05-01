Іранська балістична ракета. / © Associated Press

Перехоплювачів для протидії балістичним ракетам буде ще менше. Корпус морської піхоти США виявив, що не може покладатися на армію в протиракетній обороні, а тому шукає свої засоби.

Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на TWZ.

Зазначається, існують причини вважати, що армійських можливостей не буде достатньо для прикриття морпіхів. Це стає особливо актуальним на фоні війни в Ірані. Вона голосила серйозні загрози, які балістичні ракети становлять навіть для високопродуктивних інтегрованих мереж протиповітряної та протиракетної оборони.

Наразі основними засобами ППО корпусу морської піхоти США є ракета класу «земля-повітря» малої дальності Stinger з тепловим наведенням, а також інтегровані у зенітно-ракетні комплекси Avenger на базі Humvee. Stinger пропонує точкову оборону від літаків, гелікоптерів, безпілотників та деяких типів крилатих ракет, а ЗРК Avenger — це системи малої дальності, які направлені передусім проти аеробалістичних цілей.

Видання наголошує, що цьогоріч базових операційних можливостей має набути ЗРК Medium-Range Intercept Capability (MRIC), який є американською версією ізраїльського Iron Dome. Основною ціллю для MRIC є крилаті ракети та ваші висококласні протиповітряні системи Group 5, а також вертольоти та літаки з фіксованим крилом. Втім, він не призначений збивати повноцінні балістичні тактичні ракети малої та середньої дальності.

Наразі морпіхи ще не визначилися, які саме антибалістичні засоби хочуть собі придбати. Наразі США для цього роблять ЗРК Patriot та THAAD, які демонстрували ефективну роботу, але страждають від великого дефіциту перехоплювачів.

Сьогодні основним інструментом забезпечення наземної протиракетної оборони театру бойових дій у всіх збройних силах Америки є зенітно-ракетні комплекси Patriot .Армія також експлуатує систему термінальної висотної оборони (THAAD), яка пропонує вищий рівень протиракетної оборони порівняно з Patriot. Як Patriot, так і THAAD здатні перехоплювати вхідні балістичні загрози лише під час їхньої заключної фази.

Водночас протягом останніх років сили Patriot армії США сильно перевантажені через постійні потреби, на які їм просто не вистачає ресурсів. Сили THAAD ще менші, але користуються таким самим великим попитом.

Своєю чергою, Defense Express наголошує, що таким чином з’явився ще один потенційний клієнт на сучасні протиракети, які зараз дуже потрібні у світі. Хоча поки нема замовлення, потенційно це ще більше ускладнить придбання іншим країнам.

«Щодо потенційних кандидатів, то одразу погляд падає на PAC-3 MSE до ЗРК Patriot, які вже перевірені українськими військовими для протидії не лише балістичним ракетам, а і гіперзвуковим. І обидва типи таких загроз американські морпіхи вважають критичними для себе», — наголошує видання.

Зазначається, що війна з Іраном також по-новому висвітлила занепокоєння не лише щодо глибини американських арсеналів сил ППО та протиракетних перехоплювачів, а також можливості їхнього швидкого поповнення.

Армія США намагається вжити заходів для виправлення цих проблем. Зокрема, зараз докладає зусиль для розширення чисельності та можливостей сил Patriot. Загалом, американські військові підштовхують промисловість до нарощування потужностей з виробництва ракет-перехоплювачів повітряної та протиракетної оборони, а також інших критично важливих боєприпасів. Водночас, для повного досягнення цих цілей знадобляться роки.

Нагадаємо, через війну в Ірані США критично вичерпали запаси найдорожчих ракет. Зокрема, систем Patriot і THAAD. Через стрімкі темпи виснаження арсеналу Пентагон зіткнувся з серйозним короткостроковим ризиком нестачі боєприпасів у разі можливого масштабного конфлікту з Китаєм у Тихоокеанському регіоні.

Водночас Bloomberg із посиланням на джерело повідомило, що США готують гіперзвукові ракети Dark Eagle, яка здатна уражати цілі на відстані до 3 500 км при швидкості польоту у 4,9 Мах. CENTCOM хоче отримати далекобійнішу систему після того, як Іран перемістив частину пускових установок балістичних ракет за межі досяжності американських Precision Strike Missile.

