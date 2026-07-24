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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1981
Час на прочитання
2 хв

Ракета "Фламінго" влучила у військовий завод у Кірові — з’явилося відео

У Fire Point підтвердили, що ракета FP-5 «Фламінго» влучила у російський завод, який забезпечує окупаційну армію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ракета успішно уразила об’єкт ВПК РФ

Ракета успішно уразила об’єкт ВПК РФ / © Getty Images

У російському Кірові у п’ятницю, 24 липня, лунали вибухи, після чого виникла пожежа на території оборонного заводу «Авітек», що виготовляє зенітні ракети для російської окупаційної армії.

У Мережі оприлюднено відео запуску української ракети «Фламінго», яка успішно уразила об’єкт ВПК РФ за тисячу кілометрів від кордону.

Пізніше в компанії Fire Point офіційно підтвердили удар по заводу.

"У Кірові ракета FP-5 "Фламінго" вразила машинобудівне підприємство "АВІТЕК", що входить до концерну ПКО "Алмаз-Антей". "АВІТЕК" бере участь у виробництві ЗРК "Тор", крилатих ракет Х-101 та Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів. Крім того, завод здійснює виробництво, ремонт та модернізацію катапультних крісел К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57", – йдеться в повідомленні.

OSINT-аналітики визначили, що уражено Вятське машинобудівне підприємство «Авітек», що розташоване на Жовтневому проспекті у Кірові.

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що завод уразили ракети Фламінго. «Приліт» стався по одній з центральних будівель підприємства, де могли перебувати співробітники.

Зазначимо, що підприємство випускає продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема засоби протиповітряної оборони, авіаційні комплектуючі, катапультні крісла для порятунку пілотів та інше авіаційне обладнання.

«Авітек» перебуває під санкціями США, України та інших країн.

Нагадаємо, українські дрони завдали нищівних ударів по ключових логістичних хабах Wildberries у підмосковній Електросталі, Тамбовській області, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1981
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