Ракета успішно уразила об’єкт ВПК РФ / © Getty Images

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У російському Кірові у п’ятницю, 24 липня, лунали вибухи, після чого виникла пожежа на території оборонного заводу «Авітек», що виготовляє зенітні ракети для російської окупаційної армії.

У Мережі оприлюднено відео запуску української ракети «Фламінго», яка успішно уразила об’єкт ВПК РФ за тисячу кілометрів від кордону.

Пізніше в компанії Fire Point офіційно підтвердили удар по заводу.

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"У Кірові ракета FP-5 "Фламінго" вразила машинобудівне підприємство "АВІТЕК", що входить до концерну ПКО "Алмаз-Антей". "АВІТЕК" бере участь у виробництві ЗРК "Тор", крилатих ракет Х-101 та Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів. Крім того, завод здійснює виробництво, ремонт та модернізацію катапультних крісел К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57", – йдеться в повідомленні.

OSINT-аналітики визначили, що уражено Вятське машинобудівне підприємство «Авітек», що розташоване на Жовтневому проспекті у Кірові.

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що завод уразили ракети Фламінго. «Приліт» стався по одній з центральних будівель підприємства, де могли перебувати співробітники.

Зазначимо, що підприємство випускає продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема засоби протиповітряної оборони, авіаційні комплектуючі, катапультні крісла для порятунку пілотів та інше авіаційне обладнання.

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«Авітек» перебуває під санкціями США, України та інших країн.

Дата публікації 09:41, 24.07.26 Кількість переглядів 103 Ракета "Фламінго" влупила по заводу "Авітек" у російському Кірові - відео

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