Ракета "Хезболли" влучила в ігровий майданчик в Ізраїлі, щонайменше 10 загиблих

Ізраїль зазнав масованих ракетних атак з території Лівану ввечері суботи, 27 липня. Одна ракета потрапила ігровим майданчиком у селищі Мадждаль-Шамс, на якому в цей час було багато дітей і підлітків. Внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше 10 осіб віком від 10 до 20 років. Ще понад 30 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це пише Jerusalem Post.

Ще понад 30 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Поранених було доставлено до найближчих лікарень бригадами швидкої допомоги та гелікоптерами Армії оборони Ізраїлю.

За інформацією ізраїльських військових, ракети випустили ліванське терористичне угрупування "Хезболла".

Один із лідерів "Хезболли" Мохаммад Афіф заявив журналістам, що угруповання не несе відповідальності за ракетний удар по Ізраїлю.

За даними пов'язаної з "Хезболлою" мережі "Аль-Маядін", під час останнього ракетного обстрілу по Ізраїлю було випущено 100 ракет. Ізраїльські та арабські ЗМІ повідомили, що ракетний удар був відповіддю на ліквідацію чотирьох бойовиків на півдні Лівану.

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