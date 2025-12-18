Ракета "Орешнік" уже в Білорусі — Лукашенко зробив гучну заяву

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Ракетний комплекс "Орешнік" уже розміщений на території Білорусі та відучора заступив на бойове чергування.

Про це заявив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

За словами Лукашенка, ракета нібито вже перебуває в країні та інтегрована в систему оборони.

"Ракета "Орешнік" у Білорусі відучора. І заступає на бойове чергування", — сказав він.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що у Білорусі активно будують нові військові бази. Один з таких об’єктів виявили біля Мінська. За припущенням журналістів, там можуть розмістити балістичні ракети "Орешнік".

Крім того, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі "Орешніком", назвавши цю ракету "страшною зброєю". Він звернувся до лідерів Європи і цинічно закликав їх "не нариватися".

Також днями президент РФ Володимир Путін заявив, що крилата ракета "Орешнік" буде поставлена на бойове чергування до кінця 2025 року.