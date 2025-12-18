ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

Ракета "Орешнік" уже в Білорусі — Лукашенко зробив гучну заяву

Лукашенко заявив, що ракета "Орешнік" уже перебуває в Білорусі та заступила на бойове чергування.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Ракетний комплекс "Орешнік" уже розміщений на території Білорусі та відучора заступив на бойове чергування.

Про це заявив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

За словами Лукашенка, ракета нібито вже перебуває в країні та інтегрована в систему оборони.

"Ракета "Орешнік" у Білорусі відучора. І заступає на бойове чергування", — сказав він.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що у Білорусі активно будують нові військові бази. Один з таких об’єктів виявили біля Мінська. За припущенням журналістів, там можуть розмістити балістичні ракети "Орешнік".

Крім того, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі "Орешніком", назвавши цю ракету "страшною зброєю". Він звернувся до лідерів Європи і цинічно закликав їх "не нариватися".

Також днями президент РФ Володимир Путін заявив, що крилата ракета "Орешнік" буде поставлена на бойове чергування до кінця 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie