Ракета РФ у небі Польщі: Дуда назвав інцидент провокацією і сказав, чому F-16 не збили ціль

Інциденти з ракетами агресорки Росії, які перетинають повітряний простір країн-членів НАТО, загрожують розпалити ширшу війну. Це - провокація.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"У нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, коли ракета входить в наш повітряний простір, потім розвертається і летить в Україну", - зазначив польський лідер.

До слова, останній інцидент, коли російська крилата ракета увійшла до польського повітряного простору, фіксували 24 березня 2024-го. Тоді ворожий об'єкт 39 секунд перебував у небі Польщі.

Тоді країна підняла у небо свою та союзницьку авіацію. Втім, ракету сили НАТО не перехопили. За словами Дуди, такі дії можуть призвести до удару по польській території, руйнування інфраструктури або людських жертв.

"Це найнебезпечніша ситуація, яку ми можемо собі уявити сьогодні, тому що це ситуація, в якій ми можемо сказати, що Росія розпочала війну", - пояснив польський лідер.

Дуда також не відповів на те, як Варшава відреагує, якщо російська ракета дійсно спричинить жертви в Польщі.

"Ми повинні намагатися уникнути ситуації, в якій Росія могла б сказати, що її спровокував НАТО. Поки що саме Росія провокує, і всі це бачать", - наголосив польський президент.

Крім того, члени Альянсу остерігаються збивати ракети РФ над Україною. На їхню думку, це означатиме пряме втручання в конфлікт, якого НАТО уникає.

Нагадаємо, вночі 24 березня цього року під час атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

Згодом у Варшаві повідомили, чому винищувачі F-16, які підняли у повітря вночі, не збили російську ракету. У Міноборони сказали, що авіація могла б збити ціль, за умови, що вона б залетіла далі - углиб країни.

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