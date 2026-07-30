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Ракета РФ залетіла до Польщі: у Варшаві озвучили перші висновки — деталі від ЗМІ
Наразі фахівці досліджують уламки об’єкта, але, попередньо, йдеться саме про російську крилату ракету.
Невідомий об’єкт, який уночі впав у Люблінському воєводстві поблизу Тарнави-Колонії (Польща) під час атаки РФ на Україну, міг бути російською ракетою. Попередні дані вказують саме на такий сценарій.
Про це повідомили джерела видання Wirtualna Polska в польському уряді.
«Усе вказує на те, що це російська ракета», — сказав урядовець.
Зазначається, що наразі об’єкт досі досліджують саперні групи. Втім, попередні дані свідчать про падіння саме російської ракети.
Аналітики, які відстежують перебіг війни в Україні та рух повітряних цілей під час атак, повідомляли, що російська крилата ракета Х-101 могла залетіти до польського повітряного простору. За їхніми даними, йдеться про ракету класу «повітря — земля», яка могла відхилитися від маршруту під час масованого удару РФ 30 липня.
Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що під час масованої атаки на Україну російська ракета Х-101 залетіла до Польщі, порушивши повітряний простір НАТО. За його словами, цей інцидент вкотре демонструє необхідність посилення протиповітряної оборони, бо її зміцнення є важливим не лише для захисту України, а й для безпеки всього євроатлантичного простору.