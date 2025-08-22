Російська ракета влучила поблизу місії ООН в Лівії / © Associated Press

Ракета російського виробництва вибухнула поблизу штаб-квартири місії Організації Об’єднаних Націй у Лівії. Ракетний удар стався у той час, коли спеціальний представник ООН доповідав Раді Безпеки про ситуацію в країні.

Про це пише видання Associated Press.

Внаслідок вибуху російської ракети ніхто не постраждав. Інцидент стався пізно ввечері в четвер, 21 серпня, біля комплексу місії в середземноморському місті Джанзур, що розташоване за 12 кілометрів на захід від лівійської столиці Тріполі. У місії ООН зазначили, що сам комплекс не постраждав.

Міністерство внутрішніх справ уряду, що базується в Тріполі, заявило, що запобігло спробі атакувати штаб-квартиру місії ООН російською ракетою СПГ, яка влучила в цивільний будинок. Поліція проводить розслідування, щоб встановити особи операторів, які здійснили запуск ракети.

Силовики знайшли автомобіль, в якому знаходились ще дві ракети такого ж типу, а також пускову установку.

Напад стався, коли посланниця ООН Ханна Теттех доповідала Раді Безпеки про ситуацію в північноафриканській країні. Вона представила план для Лівії, який передбачає створення «нового об’єднаного уряду, здатного створити сприятливе середовище для надійних виборів, ефективно керуючи ключовими функціями управління».

«Ми переконані, що політичний процес має бути зосереджений на гарантуванні загальних виборів та об’єднанні інституцій за допомогою послідовного підходу», — сказала вона.

Лівія занурилася в хаос у 2011 році після повстання за підтримки НАТО, яке повалило та вбило багаторічного диктатора Муаммара Каддафі. Країна протягом багатьох років була розділена між конкуруючими адміністраціями на сході та заході, кожну з яких підтримували збройні угруповання та іноземні уряди. Наразі країною керує уряд прем’єр-міністра Абдулхаміда Дебейби в Тріполі та адміністрація прем’єр-міністра Оссами Хаммада у східній Лівії.

Чому Лівія є об’єктом високого інтересу у світі

За інформацією американського аналітичного центру Council on Foreign Relations, Лівія знаходиться в центрі уваги багатьох держав не лише через внутрішній конфлікт, але і через низку ключових факторів, які роблять її стратегічно важливою.

Зокрема, причини такого інтересу такі:

Колосальні запаси нафти та газу. Лівія має найбільші підтверджені запаси нафти в Африці, а також значні поклади природного газу. Її нафта належить до високоякісної «легкої, солодкої» сировини, яка особливо цінується на міжнародних ринках.

Стратегічне розташування. Країна розташована на перетині шляхів між Європою, Африкою та Близьким Сходом. Її узбережжя на Середземному морі є найдовшим серед усіх африканських країн, що робить її критично важливою для торгівлі та контролю над міграційними потоками до Європи.

Вплив іноземних держав. Через постійний конфлікт, іноземні гравці, такі як Росія, Туреччина та європейські країни, активно підтримують різні сторони, намагаючись захистити свої економічні та політичні інтереси, зокрема доступ до енергетичних ресурсів та контроль над регіоном.

Нагадаємо, після падіння режиму Башара Асада Росія перекинула частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.