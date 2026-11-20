У Польщі впали дві ракети РФ та безпілотник / © Associated Press

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Уранці 20 листопада під час масованої атаки Росії на Україну повітряний простір Польщі порушили три російські об’єкти. На території країни впали дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Одна з ракет вибухнула неподалік від місця проведення військових навчань «Коаліції охочих».

Про це пише видання The Telegraph.

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Засоби повітряного удару впали в населених пунктах Новий Ліповець, Рудник-над-Санем та Молодич.

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У Новому Ліповці було виявлено об’єкт, ідентифікований як ракета Х-101. У Руднику-над-Санем також впала ракета, а в Молодичі — ймовірно, реактивний безпілотник.

Журналісти наголошують, що в місті Нова Демба (Підкарпатське воєводство) тривають навчання за участю військовослужбовців із Великої Британії та інших європейських країн-союзників. Ці маневри є частиною програми «Коаліції охочих», мета якої — забезпечити готовність союзників України до її захисту в разі укладення мирної угоди.

Боєприпас впав і вибухнув приблизно за 96 км від місця проведення військових навчань.

«Ми маємо справу з черговою провокацією з боку Росії. На мій погляд, вибір часу не випадковий. Сьогодні в Новій Дембі — неподалік від районів, де діяли наші військово-повітряні сили — проходять навчання за участю "Коаліції охочих"», — заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Що передувало

20 листопада польські служби повідомили про можливе порушення повітряного простору країни невстановленими об’єктами під час масованої атаки Росії на Україну. Через потенційну загрозу в прикордонних регіонах Польщі оголошували повітряну тривогу, а військові перевіряли інформацію радіолокаційних систем.

Водночас речник DORSZ підполковник Яцек Горишевський повідомив RMF FM, що розслідуються два інциденти. Зокрема, один із цих об’єктів упав на землю поблизу Рудника-над-Сяном у Нисковському повіті Підкарпатського воєводства. Туди направили пожежників.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив, що «у зв’язку з сьогоднішньою загрозою атаки на повітряний простір Польщі влада Польського агентства аеронавігаційного обслуговування (PANSA) вперше ухвалила рішення про евакуацію диспетчерської вежі аеропорту Жешув-Ясенка».

За його словами, 10 осіб, зокрема шестеро співробітників оперативного персоналу, перебували у тимчасовому укритті.

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