- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 754
- Час на прочитання
- 2 хв
Ракета X-101 впала у Польщі неподалік від навчань країн НАТО — The Telegraph
На полігоні в Новій Дембі, що розташований менш ніж за 100 км від місця падіння, від 9 листопада тисячі британських та інших європейських військових проводять навчання в межах підготовки до можливої післявоєнної місії в Україні.
Уранці 20 листопада під час масованої атаки Росії на Україну повітряний простір Польщі порушили три російські об’єкти. На території країни впали дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Одна з ракет вибухнула неподалік від місця проведення військових навчань «Коаліції охочих».
Про це пише видання The Telegraph.
Засоби повітряного удару впали в населених пунктах Новий Ліповець, Рудник-над-Санем та Молодич.
У Новому Ліповці було виявлено об’єкт, ідентифікований як ракета Х-101. У Руднику-над-Санем також впала ракета, а в Молодичі — ймовірно, реактивний безпілотник.
Журналісти наголошують, що в місті Нова Демба (Підкарпатське воєводство) тривають навчання за участю військовослужбовців із Великої Британії та інших європейських країн-союзників. Ці маневри є частиною програми «Коаліції охочих», мета якої — забезпечити готовність союзників України до її захисту в разі укладення мирної угоди.
Боєприпас впав і вибухнув приблизно за 96 км від місця проведення військових навчань.
«Ми маємо справу з черговою провокацією з боку Росії. На мій погляд, вибір часу не випадковий. Сьогодні в Новій Дембі — неподалік від районів, де діяли наші військово-повітряні сили — проходять навчання за участю "Коаліції охочих"», — заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Що передувало
20 листопада польські служби повідомили про можливе порушення повітряного простору країни невстановленими об’єктами під час масованої атаки Росії на Україну. Через потенційну загрозу в прикордонних регіонах Польщі оголошували повітряну тривогу, а військові перевіряли інформацію радіолокаційних систем.
Водночас речник DORSZ підполковник Яцек Горишевський повідомив RMF FM, що розслідуються два інциденти. Зокрема, один із цих об’єктів упав на землю поблизу Рудника-над-Сяном у Нисковському повіті Підкарпатського воєводства. Туди направили пожежників.
Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив, що «у зв’язку з сьогоднішньою загрозою атаки на повітряний простір Польщі влада Польського агентства аеронавігаційного обслуговування (PANSA) вперше ухвалила рішення про евакуацію диспетчерської вежі аеропорту Жешув-Ясенка».
За його словами, 10 осіб, зокрема шестеро співробітників оперативного персоналу, перебували у тимчасовому укритті.