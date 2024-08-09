Ракета, яку “неможливо виявити”: Іран заявив про розробку нової зброї

Що відомо про ракету.

Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, оснащені боєголовками високої вибухової сили, які “неможливо виявити”.

Про це пишуть державні ЗМІ, передає The Telegraph.

У виданні наголосили, що заява найпотужнішої безпекової організації країни збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як Іран пообіцяв помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаіла Ханії.

Іран звинуватив Ізраїль, а Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

“У сучасному світі потрібно або бути могутнім, щоб вижити, або здатися. Немає золотої середини”, — сказав головнокомандувач гвардії генерал-майор Хоссейн Саламі.

“Військово-морський флот гвардійців поповнений великою кількістю крилатих ракет. Ці нові ракети мають здатність вибухонебезпечних боєголовок, які неможливо виявити та можуть завдати значної шкоди та вразити свої цілі”, — йдеться у заяві гвардійців.

Нагадаємо, Ізраїль розробляє нову систему "Залізний промінь" з лазером для боротьби з безпілотниками. Очікується, що вона буде готова 2025 року.

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