Ракета, яку “неможливо виявити”: Іран заявив про розробку нової зброї

Що відомо про ракету.
Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, оснащені боєголовками високої вибухової сили, які “неможливо виявити”.
Про це пишуть державні ЗМІ, передає The Telegraph.
У виданні наголосили, що заява найпотужнішої безпекової організації країни збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як Іран пообіцяв помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаіла Ханії.
Іран звинуватив Ізраїль, а Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.
“У сучасному світі потрібно або бути могутнім, щоб вижити, або здатися. Немає золотої середини”, — сказав головнокомандувач гвардії генерал-майор Хоссейн Саламі.
“Військово-морський флот гвардійців поповнений великою кількістю крилатих ракет. Ці нові ракети мають здатність вибухонебезпечних боєголовок, які неможливо виявити та можуть завдати значної шкоди та вразити свої цілі”, — йдеться у заяві гвардійців.
Нагадаємо, Ізраїль розробляє нову систему "Залізний промінь" з лазером для боротьби з безпілотниками. Очікується, що вона буде готова 2025 року.
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