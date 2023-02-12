"Ракетам візи не потрібні": білоруський пропагандист пригрозив Польщі та прем'єру Моравецькому

Білорус прокричав, що "Полонези" та "Іскандери" митницю не проходять.

Пропагандист Григорій Азарьонок з РБ погрожував ракетами Польщі та її прем'єру Матеушу Моравецькому, заявивши, що "білоруським ракетам візи не потрібні".

Про це він говорив в ефірі пропагандистської програми.

Під час своєї так званої "промови", Азарьонок перейшов на крик та відверті образи.

"Хвора наволоч. Цей бритий павич готується до війни. Вчора він закрив пункт пропуску з Білоруссю. Заявив, що закриє решту. Слухай сюди, кільчасте, якщо хоч одну провокацію надумає ваше пшепанство - ракети "Полонез" та "Іскандер" митницю не проходять, візи їм не потрібні, а пункти пропуску самі перестануть існувати разом з вашим гоноровим урядом", - заявив божевільний Азарьонок.

Нагадаємо, що той самий Азарьонок, який підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, раніше випустив пропагандистський сюжет проти України.

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