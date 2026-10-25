ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
631
Час на прочитання
1 хв

Ракетами Storm Shadow вгатили по заводу в Росії: що відомо про удар (фото, відео)

У російському Єльці Липецької області пролунали вибухи. Повідомляють про ракетний удар по заводу «Енергія».

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракетний удар по заводу «Енергія»

Ракетний удар по заводу «Енергія» / © Exilenova+

У російському місті Єлець Липецької області повідомляють про ракетний удар по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки.

Про це повідомляє Exilenova+.

Ракетний удар по заводу «Енергія» в Росії: що відомо

Повідомлення про удар по заводу «Енергія» в Єльці з’явилися сьогодні, 25 жовтня. За даними Exilenova+, по підприємству могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow.

«Щойно крилатими ракетами завдано удару по заводу „Енергія“ в Єльці Липецької області. Зайшло декілька ракет у завод, вся територія в диму», — повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

За даними Exilenova+, завод «Енергія» спеціалізується на виробництві батарей та акумуляторів, які можуть використовуватися в ракетних комплексах, авіації та іншій військовій техніці. Тому підприємство має значення для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу.

«Підприємство працює на ВПК рф, виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації та іншої військової техніки», — повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Нагадаємо, 24 жовтня в Омську, що розташований приблизно за 2500 км від кордону з Україною, після вибухів спалахнули масштабні пожежі. У місті фіксували займання, а в Мережі з’явилися відео з місця подій.

Також повідомлялося про атаку безпілотників на промислове підприємство в Тольятті. Після інциденту над містом здійнялися стовпи диму, а в соцмережах поширили відео наслідків атаки.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie