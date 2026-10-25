Ракетами Storm Shadow вгатили по заводу в Росії: що відомо про удар (фото, відео)

Ракетний удар по заводу «Енергія» / © Exilenova+

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У російському місті Єлець Липецької області повідомляють про ракетний удар по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки.

Про це повідомляє Exilenova+.

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Ракетний удар по заводу «Енергія» в Росії: що відомо

Повідомлення про удар по заводу «Енергія» в Єльці з’явилися сьогодні, 25 жовтня. За даними Exilenova+, по підприємству могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow.

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«Щойно крилатими ракетами завдано удару по заводу „Енергія“ в Єльці Липецької області. Зайшло декілька ракет у завод, вся територія в диму», — повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

За даними Exilenova+, завод «Енергія» спеціалізується на виробництві батарей та акумуляторів, які можуть використовуватися в ракетних комплексах, авіації та іншій військовій техніці. Тому підприємство має значення для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу.

«Підприємство працює на ВПК рф, виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації та іншої військової техніки», — повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Нагадаємо, 24 жовтня в Омську, що розташований приблизно за 2500 км від кордону з Україною, після вибухів спалахнули масштабні пожежі. У місті фіксували займання, а в Мережі з’явилися відео з місця подій.

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Також повідомлялося про атаку безпілотників на промислове підприємство в Тольятті. Після інциденту над містом здійнялися стовпи диму, а в соцмережах поширили відео наслідків атаки.

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