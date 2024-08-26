Ракетна атака РФ по Україні: "шахеди" залетіли до Білорусі - моніторингові канали

За даними пабліків, дрони-камікадзе типу "шахед" тричі заходили на територію Білорусі.
Під час нічної атаки РФ по Україні близько 3-х "шахедів" могли залетіти до Білорусі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Зокрема, паблік "єРадар" писав, що вночі дрони-камікадзе типу "шахед" тричі заходили на територію Білорусі. Зазначається, що це відбувалося близько 03:26, 03:33 і 04:14 - кожен у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів. Інших підтверджень нічному заходу шахедів у РБ немає, зауважили автори "Беларускі Гаюн".
За їхніми даними, вночі білоруська авіація не піднімалася. Черговий гелікоптер із Мачуліщей і винищувач із Барановичів було піднято близько 9-ї ранку, їх направили на південь країни.
Нагадаємо, Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Вночі запустила кілька десятків безаілотників, а над ранок - ракети. Що відомо про наслідки атаки - читайте ТУТ.
Читайте також:
- Вибухи у Луцьку: влада повідомила трагічні новини
- Хмельницький розривають вибухи: ворог атакує місто
- В Івано Франківській і Тернопільській областях працює ППО