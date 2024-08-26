Ракетна атака РФ по Україні: "шахеди" залетіли до Білорусі - моніторингові канали

За даними пабліків, дрони-камікадзе типу "шахед" тричі заходили на територію Білорусі.

Під час нічної атаки РФ по Україні близько 3-х "шахедів" могли залетіти до Білорусі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Зокрема, паблік "єРадар" писав, що вночі дрони-камікадзе типу "шахед" тричі заходили на територію Білорусі. Зазначається, що це відбувалося близько 03:26, 03:33 і 04:14 - кожен у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів. Інших підтверджень нічному заходу шахедів у РБ немає, зауважили автори "Беларускі Гаюн".

За їхніми даними, вночі білоруська авіація не піднімалася. Черговий гелікоптер із Мачуліщей і винищувач із Барановичів було піднято близько 9-ї ранку, їх направили на південь країни.

Нагадаємо, Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Вночі запустила кілька десятків безаілотників, а над ранок - ракети. Що відомо про наслідки атаки - читайте ТУТ.

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