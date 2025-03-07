Ракетна атака Росії по Україні 7 березня: Польща підняла у повітря винищувачі 

Системи ППО та радіолокаційної розвідки привели у стан найвищої готовності.

Польща підняла у небо винищувачі та привела протиповітряну оборону (ППО) до готовності через ракетну атаку РФ по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що розпочалась операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі:

у повітря підняті винищувачі

наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої готовності

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими зонами", - пише Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Раніше повідомлялося, що РФ влаштували повітряну атаку по Україну. Під ударом опинилися Харків, Тернопільщина та Полтавщина.