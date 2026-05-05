Ракетна небезпека у РФ: вперше сигнал оголосили за 2000 км від України

Сирена / © Getty Images

У ніч проти 5 травня в Росії щонайменше у 18 регіонах оголошували ракетну небезпеку, а в аеропортах низки міст вводили обмеження на польоти.

Про це пише ASTRA

У Росії в ніч проти 5 травня масштабно оголошували ракетну небезпеку одразу в кількох регіонах. Вперше відповідний сигнал пролунав у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомили місцеві посадовці та російські Telegram-канали. Згодом небезпеку скасували.

Загалом, за повідомленнями, ракетні попередження діяли ще щонайменше у 16 регіонах РФ, зокрема в Астраханській, Брянській, Калузькій, Курганській, Нижньогородській, Оренбурзькій, Орловській, Свердловській, Тульській і Челябінській областях, а також у Татарстані, Башкортостані, Мордовії, Удмуртії та Пермському краї.

Паралельно ввечері 4 травня та вночі 5 травня обмеження на приймання і відправлення рейсів запровадили щонайменше в 18 аеропортах. Йдеться про Волгоград, Іжевськ, Казань, Нижньокамськ, Нижній Новгород, Оренбург, Орськ, Пензу, Перм, Псков, Самару, Саратов, Тамбов, Ульяновськ, Уфу, Чебоксари, Череповець і Ярославль.

Раніше повідомлялося, що в Чебоксарах під час атаки спалахнула пожежа на оборонному підприємстві «ВНИИР-Прогресс».

