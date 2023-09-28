Ракетні удари України по заводах з виробництва БПЛА в Ірані, Сирії та Росії — фейк: ЦПД навів факти

Джерелом цього інформаційного вкиду є анонімний авторитет і ніяких доказів.

Пропагандистські Telegram-канали РФ поширюють інформацію, що Україна нібито попросила в Заходу ракети великої дальності для ударів по Ірану, Сирії та Росії. Цей фейк шириться з посиланням на статтю в британській газеті The Guardian.

Центр протидії дезінформації РНБО України дає спростування інформації щодо нібито здійснення ударів по заводах з виробництва БПЛА в Ірані, Сирії та Росії.

В публікації йдеться, що удари "можуть здійснювати сили оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження". Джерелом цього інформаційного вкиду є анонімний авторитет, у статті відсутні будь-які конкретні докази, а висновки робляться на здогадках.

В оригіналі якої автор розповідає про процес виробництва та закупівлі дронів РФ, а також цитує начебто секретний документ, згідно з яким серед можливих пропозицій "з боку західних союзників України, від яких вони, ймовірно, відмовилися б, є "ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії та РФ".

Нагадаємо, ТСН.ua раніше надавав подробиці щодо ситуації із передаванням Україною країнам G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) секретного документу зі звітом про те, що іранські дрони-камікадзе Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну, мають багато європейських запчастин.

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