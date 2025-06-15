Ракетні удари Ірану спричинили пожежі у Хайфі: є поранені (відео)

Пожежа в Хайфі після обстрілу Ірану / © Associated Press

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У місті Хайфі, на півночі Ізраїлю, спалахнули пожежі після ракетного обстрілу з боку Ірану.

Відео атаки та її наслідків публікують в соцмережах.

На опублікованих кадрах видно політ ракети, яка вибухає серед житлової забудови. Також опубліковано кадри з палаючими автівками на вулицях міста та роботою пожежників.

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Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на речника ізраїльської національної служби екстреної допомоги, внаслідок падіння іранської балістичної ракети в Хайфі четверо людей отримали поранення.

Дата публікації 22:15, 15.06.25 Кількість переглядів 2 У Хайфі почалися пожежі після ракетних ударів Ірану

Зокрема, постраждала 72-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості. Вона отруїлася димом від пожежі, що виникла внаслідок удару.

Троє інших отримали легкі травми. Ще трьом особам медики надали допомогу через напади гострої тривоги.

Нагадаємо, внаслідок іранського ракетного удару в Ізраїлі, у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.

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