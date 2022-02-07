Ракетні установки "Іскандер" і штурмовики: за 50 км від українського кордону засередилася техніка РФ

Ракетні установки "Іскандер" і штурмовики: за 50 км від українського кордону засередилася техніка РФ

Техніка сконцтентрована в трьох точках неподалік білорусько-українського кордону.

Військова техніка в Білорусі за пів сотні кілометрів від кордону з Україною - це зафіксували нові супутникові знімки приватної американської компанії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.

Підрозділи, які зокрема оснащені ракетними комплексами "Іскандер" та штурмовиками Су-25, сконцентровані в трьох точках неподалік білорусько-українського кордону.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Росія може розпочати повномасштабне вторгнення будь-якого дня і в різних формах.

Нові супутникові знімки зафіксували військову техніку в Білорусі за 50 кілометрів від кордону з Україною

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков імовірність значної ескалації з боку Росії називає дуже низькою. Українська розвідка продовжує спостерігати за активністю російських військ і наразі, запевняє Резніков, усе відбувається так, як було очікувано.

На тіл російської агресії Україна продовжує готуватися до всіх можливих сценаріїв. Зокрема, в країні розгортаються сили Тероборони та тривають навчання з оборонною зброєю, яку Україна отримала від міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, на тлі російської загрози сьогодні, 7 лютого, у Києві чекають на міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Спільний візит головних дипломатів Австрії, Чехії та Словаччини має засвідчити солідарність з Україною на тлі агресивних дій Москви. Говоритимуть про підтримку країни та взаємодію у військовій сфері.