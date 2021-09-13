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Ракетні випробування в КНДР і авіакатастрофа L-410 у РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

Ракетні випробування в КНДР і авіакатастрофа L-410 у РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Президент США Джо Байден вважає, що Україна повинна бути в НАТО, про що сказав українському колезі Володимиру Зеленському під час переговорів у Вашингтоні. Читати далі –>
  • У Корейській Народно-Демократичній Республіці у вихідні успішно провели випробування нової крилатої ракети великої дальності. Читати далі –>
  • У Росії кількість "важких" постраждалих внаслідок авіакатастрофи літака L-410 в Іркутській області зросла до чотирьох. Читати далі –>
  • Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заявив, що розділить заклади вищої освіти за статевою ознакою, а також запровадить для студенток новий дрес-код. Читати далі –>
  • Шестирічний Ейтан Біран, який єдиний вижив після падіння фунікулера на канатній дорозі Стреза-Моттароне, опинився в центрі боротьби за опіку між родичами з Італії та Ізраїлю. Читати далі –>
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