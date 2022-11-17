Ракетний інцидент у Польщі: у США наголосили, що "Україна має право захищати себе" від атак Росії

США будуть підртримувати Україні і надалі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежно від остаточного висновку щодо ракетного інциденту у Польщі відповідальність за це несе Росія, яка напала та щодня обстрілює Україну.
Про це американський дипломат сказав на Азіатсько-Тихоокеанському саміті в Бангкоку, пише NDTV.
"Те, що ми зараз бачимо щодня, як Росія випускає ракети на Україну, намагаючись знищити її критично важливу інфраструктуру, націлюючись на здатність України тримати світло, підтримувати тепло, дозволяти країні просто жити і рухатися вперед. Україна має право захищати себе, і ми прагнемо підтримувати Україну", - наголосив Блінкен.
Він зазначив, що Сполучені Штати "наразі не бачать нічого, що суперечило б попередній оцінці Польщі про те, що у вибуху на кордоні винна українська ППО". Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть ділитися новою інформацією щодо інциденту з українськими представниками.
Вибух ракети у Польщі: останні новини
Нагадаємо, Україні дозволили долучитися до розслідування ракетного інциденту в Польщі. Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро додав, що розслідування паданні ракети в Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.
Тим часом генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі за президента, пропонує розмістити системи ППО країни на території України. Він вважає, що розміщення систем ППО в Україні дозволить забезпечити максимальний захист підльоту будь-якого типу снарядів до польсько-українського кордону.
Польська влада не виключає, що жителі прикордонних з Україною районів Польщі можуть отримуватимуть попередження про роcійські атаки на Україну.
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