Ракетний інцидент у Польщі: у США наголосили, що "Україна має право захищати себе" від атак Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежно від остаточного висновку щодо ракетного інциденту у Польщі відповідальність за це несе Росія, яка напала та щодня обстрілює Україну.

Про це американський дипломат сказав на Азіатсько-Тихоокеанському саміті в Бангкоку, пише NDTV.

" Те, що ми зараз бачимо щодня, як Росія випускає ракети на Україну, намагаючись знищити її критично важливу інфраструктуру, націлюючись на здатність України тримати світло, підтримувати тепло, дозволяти країні просто жити і рухатися вперед. Україна має право захищати себе, і ми прагнемо підтримувати Україну", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що Сполучені Штати "наразі не бачать нічого, що суперечило б попередній оцінці Польщі про те, що у вибуху на кордоні винна українська ППО". Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть ділитися новою інформацією щодо інциденту з українськими представниками.

Вибух ракети у Польщі: останні новини

Нагадаємо, Україні дозволили долучитися до розслідування ракетного інциденту в Польщі. Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро додав, що розслідування паданні ракети в Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.

Тим часом генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі за президента, пропонує розмістити системи ППО країни на території України. Він вважає, що розміщення систем ППО в Україні дозволить забезпечити максимальний захист підльоту будь-якого типу снарядів до польсько-українського кордону.

Польська влада не виключає, що жителі прикордонних з Україною районів Польщі можуть отримуватимуть попередження про роcійські атаки на Україну.

Російська ракета у Польщі: як країна відповість на інцидент

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