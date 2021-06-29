Ракетний обстріл США в Сирії і головна сенсація Євро-2020. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- По американських військових у Сирії завдали ракетних ударів. У відповідь США відкрили контрбатарейний артилерійський вогонь. Читати далі –>
- Збірна Франції програла в серії пенальті національній команді Швейцарії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і не змогла вийти до чвертьфіналу турніру. Читати далі –>
- Кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі через п'ять днів пошуків під завалами зросла до одинадцяти. Доля ще 150 людей досі невідома. Читати далі –>
- У Нью-Йорку посилюють присутність поліції на площі Таймс-сквер після стрілянини, внаслідок якої постраждав 21-річний юнак. Читати далі –>
- У Греції знайшли картину "Голова жінки" Пабло Пікассо і полотно "Вітряк" Пітера Мондріана, викрадені з Афінської національної галереї дев'ять років тому. Читати далі –>