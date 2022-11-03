Ракетний російський терор зачепив і Молдову: Зеленський та Санду провели переговори

Відомо, що російські ракети в жовтні були у повітряному просторі Молдови двічі - 10 і 31 жовтня.

Президент Володимир Володимир Зеленський у четвер, 3 листопада, провів телефонну розмову з колегою з Молдови Маєю Санду та обговорив російські ракети, які перетинають також повітряний простір Молдови.

Про це глава держави написав у твітері.

Як повідомив очільник України, також вони обговорили енергетичні та безпекові виклики України, спричинені російською агресією.

"Обговорили з президенткою Молдови Маєю Санду поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - йдеться у повідомленні українського президента.

Together with President of Moldova @sandumaiamd we discussed current energy and security challenges for our countries. I told about the Russian aerial terror, which has also affected Moldova recently. We exchanged views of the fall of the missile on its territory. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

Російські ракети літають над Молдовою

31 жовтня під час російської атаки по Україні уламки ворожої ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови.

У Міноборони Молдови заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили. У МЗС Молдови засудили обстріли України та відреагували на падіння уламків ракети на їхню територію. Молдова оголосила одного співробітника посольства Росії персоною нон ґрата.

Вперше російські ракети перетнули повітряний простір Молдови 10 жовтня. Офіційні представники країни висловили РФ протест і закликали поважати суверенітет Молдови. Проте на якісь радикальніші дії, крім заяв, офіційний Кишинів не наважився.

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