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Ракетний російський терор зачепив і Молдову: Зеленський та Санду провели переговори

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Ракетний російський терор зачепив і Молдову: Зеленський та Санду провели переговори

Фото: Associated Press

Відомо, що російські ракети в жовтні були у повітряному просторі Молдови двічі - 10 і 31 жовтня.

Президент Володимир Володимир Зеленський у четвер, 3 листопада, провів телефонну розмову з колегою з Молдови Маєю Санду та обговорив російські ракети, які перетинають також повітряний простір Молдови.

Про це глава держави написав у твітері.

Як повідомив очільник України, також вони обговорили енергетичні та безпекові виклики України, спричинені російською агресією.

"Обговорили з президенткою Молдови Маєю Санду поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - йдеться у повідомленні українського президента.

Російські ракети літають над Молдовою

31 жовтня під час російської атаки по Україні уламки ворожої ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови.

У Міноборони Молдови заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили. У МЗС Молдови засудили обстріли України та відреагували на падіння уламків ракети на їхню територію. Молдова оголосила одного співробітника посольства Росії персоною нон ґрата.

Вперше російські ракети перетнули повітряний простір Молдови 10 жовтня. Офіційні представники країни висловили РФ протест і закликали поважати суверенітет Молдови. Проте на якісь радикальніші дії, крім заяв, офіційний Кишинів не наважився.

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Дата публікації
Перегляди
1358
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