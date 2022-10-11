Ракетний терор Росії: лідери G7 заявили, що будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно"

Лідери G7 у вівторок провели термінову зустріч за участі Зеленського на тлі ракетних обстрілів РФ.
Лідери країн "Великої сімки" (G7) за підсумками зустрічі наголосили, що будуть підтримуватимуть Україну у війні "стільки, скільки буде потрібно".
Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на проєкт заяви G7 за підсумками засідання.
"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку і твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - цитує Bloomberg частину документа.
Наразі більше деталей немає.
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні
У понеділок, 10 жовтня, Росія ракетами та безпілотниками атакувала майже всю територію України. Під час масованої атаки країна-терористка випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.
Внаслідок терористичної атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.
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